Нацполиция: дорога на Бердянск закрыта, движение ограничено на нескольких шоссе

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В пяти областях Украины из-за сложных погодных условий затруднено движение на автодороге М-14 "Одесса-Новоазовск", сообщает в четверг Национальная полиция Украины.

Трудности с движением возникли возле села Зирка Горностаевского района Херсонской области.

Также в Луганской области затруднено движение на территории 25 сельских населенных пунктов.

В Запорожской области запрещено движение всех видов транспортных средств на автодороге Н-30 Васильевка-Бердянск.

Нацполиция предупреждает, что на 25 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях прогнозируются сильные порывы ветра, образование и увеличение высоты снежного покрова в 20-30 см.