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    Нацполиция: дорога на Бердянск закрыта, движение ограничено на нескольких шоссе

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (148)

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    Нацполиция предупреждает, что на 25 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях прогнозируется увеличение высоты снежного покрова в 20-30 см.
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    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В пяти областях Украины из-за сложных погодных условий затруднено движение на автодороге М-14 "Одесса-Новоазовск", сообщает в четверг Национальная полиция Украины.

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    Трудности с движением возникли возле села Зирка Горностаевского района Херсонской области.

    Также в Луганской области затруднено движение на территории 25 сельских населенных пунктов.

    В Запорожской области запрещено движение всех видов транспортных средств на автодороге Н-30 Васильевка-Бердянск.

    Нацполиция предупреждает, что на 25 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях прогнозируются сильные порывы ветра, образование и увеличение высоты снежного покрова в 20-30 см.

    По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, на утро 25 января из-за непогоды обесточенными оставались 37 населенных пунктов в двух областях — Одесской и Черкасской.
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