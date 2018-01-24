Не давал отдохнуть! В Харьковской области мать оставила в стоге сена младенца

Пресс-служба Полиции в Харьковской области

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Харьковской области 30-летняя женщина оставила своего ребенка замерзать в стоге сена за то, что "ребенок в течение трех дней не давал ей отдохнуть". Об этом сообщает ГУ НП в Харьковской области.

23 января в Нововодолажское отделение полиции поступило сообщение от 67-летней жительницы села Новая Мерефа, которая рассказала, что утром ее муж нашел в стоге сена младенца.

Было установлено, что младенца оставила его 30-летняя мать. Как выяснилось, утром сожитель женщины уехал на работу в Харьков. Около 6:00 мать покормила ребенка, одела и пошла гулять на улицу.

Как рассказала женщина, она почувствовала сильную усталость от семейных забот и решила оставить ребенка соседям. Женщина подошла к соседскому двору, увидела неподалеку хозяина и положила ребенка возле стога сена, а потом сбежала.

Полиции свой поступок женщина объяснила тем, что ребенок в течение трех дней не давал ей отдохнуть, и женщина очень устала. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, под Киевом мать жестоко избила младенца после ссоры с мужем.