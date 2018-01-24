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    В Славянске горит склад горюче-смазочных материалов

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    По прибытии на место пожара спасатели установили, что огнем охвачен склад горюче-смазочных материалов размером 20 на 60 метров. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.
    Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Славянске
    donetsk.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Пожар возник на складе горюче-смазочных материалов в подконтрольном силовикам городе Славянске в Донецкой области, сообщила Госслужба Украины по ЧС в Донецкой области.

    Сообщается, что пожар вспыхнул в среду в 7.27 по улице Ступки, 24, на место пожара по повышенному номеру вызова выехали спасатели.

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    "По прибытии на место пожара спасатели установили, что огнем охвачен склад горюче-смазочных материалов размером 20х60 метров. Спасатели локализовали пожар в 9.30, сейчас продолжается ликвидация пожара", — говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

    ГУ ГСЧС в Донецкой области
    Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Славянске

    Ранее сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в отселенном пятиэтажном здании на улице Богдана Хмельницкого в Киеве. 

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