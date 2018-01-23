ОБСЕ сообщила число жертв среди мирного населения в Донбассе в 2017 году

ДОНБАСС, 23 янв — РИА Новости Украина. В 2017 году в Донбассе погибли 86 человек, почти 400 получили ранения, сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"В общей сложности СММ получила и подтвердила информацию о 478 случаев жертв среди мирного населения: 86 убитых и 392 раненых. Из них приблизительно 40 — дети", — сказал он.

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В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.