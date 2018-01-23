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    ОБСЕ сообщила число жертв среди мирного населения в Донбассе в 2017 году

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (453)

    (обновлено: )10610
    Отмечается, что СММ ОБСЕ получила и подтвердила информацию о 478 случаев жертв среди мирного населения прошлом году: 86 убитых и 392 раненых. Из них приблизительно 40 - дети.
    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНБАСС, 23 янв — РИА Новости Украина. В 2017 году в Донбассе погибли 86 человек, почти 400 получили ранения, сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

    Ситуация в Авдеевке
    Павел Пахоменко/МедиаПорт
    Ад это там, а у нас - адище. Вопрос жизни и смерти, жить в Авдеевке

    "В общей сложности СММ получила и подтвердила информацию о 478 случаев жертв среди мирного населения: 86 убитых и 392 раненых. Из них приблизительно 40 — дети", — сказал он.

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    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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