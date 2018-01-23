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    В Харьковской области грабители устроили налет на семью пенсионеров

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (186)

    (обновлено: )98
    Семейная пара, проживающая в Змиевском районе Харьковской области, лишилась 20 тысяч гривен, 300 долларов и всех золотых украшений. Преступники забрали даже видеозаписи с камеры наблюдения.
    Преступники ограбили пару пенсионеров в Харьковской области
    Фото Управления Национальной полиции в Харьковской области

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Змиевском районе Харьковской области произошло дерзкое нападение на частный дом в селе Лиман, сообщает региональное Управление Национальной полиции.

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    Четверо мужчин в масках 22 января проникли на территорию частного домовладения и ограбили семью пенсионеров.

    "Установлено, что 64-летний мужчина и его 58-летняя жена ужинали в летней кухне. Неожиданно зашли четверо мужчин в масках и стали угрожать предметом, похожим на пистолет и избили супругов. Злоумышленники связали их строительными стяжками", — говорится в сообщении полиции.

    Добычейналетчиков стали 20 тысяч гривен, 300 долларов. Также они забрали архив видеонаблюдения и все золотые украшения семейной пары.

    Полиция проводит расследование по статье "разбой Уголовного кодекса. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

    Грабителям, в случае задержания и доказательства их вины грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

    Ранее в Каменско-Днепровском районе Запорожской области задержаны грабители, которые пытали пенсионеров и отрывали им пальцы, чтобы забрать 1400 гривен.

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