В Харьковской области грабители устроили налет на семью пенсионеров

Фото Управления Национальной полиции в Харьковской области

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Змиевском районе Харьковской области произошло дерзкое нападение на частный дом в селе Лиман, сообщает региональное Управление Национальной полиции.

Четверо мужчин в масках 22 января проникли на территорию частного домовладения и ограбили семью пенсионеров.

"Установлено, что 64-летний мужчина и его 58-летняя жена ужинали в летней кухне. Неожиданно зашли четверо мужчин в масках и стали угрожать предметом, похожим на пистолет и избили супругов. Злоумышленники связали их строительными стяжками", — говорится в сообщении полиции.

Добычейналетчиков стали 20 тысяч гривен, 300 долларов. Также они забрали архив видеонаблюдения и все золотые украшения семейной пары.

Полиция проводит расследование по статье "разбой Уголовного кодекса. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Грабителям, в случае задержания и доказательства их вины грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Каменско-Днепровском районе Запорожской области задержаны грабители, которые пытали пенсионеров и отрывали им пальцы, чтобы забрать 1400 гривен.