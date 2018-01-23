В Николаеве задушили бывшую жену известного хирурга - СМИ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Тело женщины с внешними признаками насильственной смерти во вторник обнаружено в Ингульском районе Николаева, сообщает местное издание Novosti N.

"Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность погибшей — ею оказалась Виктория Бадалян. По предварительным данным, женщина была задушена", — говорится в сообщении.

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Бадалян была женой известного николаевского нейрохирурга Сейрана Бадаляна, умершего в ноябре минувшего года в возрасте 59 лет. За месяц до смерти врача супруги развелись. Общих детей у них не было.

Ранее в Рахове Закарпатской области в частном доме были обнаружены тела мужчины и женщины, которых, как подозревают правоохранители, убил собственный сын.