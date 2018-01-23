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    В Николаеве задушили бывшую жену известного хирурга - СМИ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (186)

    (обновлено: )31601
    По данным СМИ, Виктория Бадалян была женой известного николаевского нейрохирурга Сейрана Бадаляна, умершего в ноябре минувшего года в возрасте 59 лет. Во вторник правоохранители обнаружили ее тело с признаками насильственной смерти.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Тело женщины с внешними признаками насильственной смерти во вторник обнаружено в Ингульском районе Николаева, сообщает местное издание Novosti N.

    "Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность погибшей — ею оказалась Виктория Бадалян. По предварительным данным, женщина была задушена", — говорится в сообщении.

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    Бадалян была женой известного николаевского нейрохирурга Сейрана Бадаляна, умершего в ноябре минувшего года в возрасте 59 лет. За месяц до смерти врача супруги развелись. Общих детей у них не было.

    Ранее в Рахове Закарпатской области в частном доме были обнаружены тела мужчины и женщины, которых, как подозревают правоохранители, убил собственный сын. 

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