Во Львове лидера "Правого сектора" подозревают в вымогательстве

Фото Facebook Правий Сектор Львівщина

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Лидеру львовского отделения "Правого сектора" Тарасу "Хаммеру" Бобаничу вручили повестку на допрос в Генеральную прокуратуру по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, говорится в заявлении организации на Facebook.

Бобанич подозрения категорически отрицает, однако у него уже провели обыск по месту жительства и собираются опросить его как свидетеля по делу об убийстве Познякова.

"Следователь задавал вопросы по поводу того, был ли знаком "Хаммер" с потерпевшим Тарасом Позняковым и еще с рядом неизвестных лиц. Услышав отрицательный ответ, следователь заявил что "по сведениям следствия именно вы встречались с Тарасом Позняковим и требовали у него 10 000 долларов. Попытки следователей Генпрокуратуры "привязать" меня к этому делу расцениваю как отчаяние (поскольку следствие идет уже длительное время) и политическую расправу режима за мою общественную деятельность и националистическую позицию!", – говорится в заявлении Бобанича.

Напомним, в августе 2016 года Киево-Святошинский районный суд Киевской области арестовал на 60 суток Дмитрия Голуба, подозреваемого в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.