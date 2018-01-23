наверх
23.01.201808:50
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Во Львове лидера "Правого сектора" подозревают в вымогательстве

    (обновлено: )256
    Генеральная прокуратура вызывает лидера львовского отделения "Правого сектора" Тараса "Хаммера" Бобанича на допрос по резонансному делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.
    Лидер львовского отделения Правого сектора Тарас Хаммер Бобанич
    Фото Facebook Правий Сектор Львівщина

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Лидеру львовского отделения "Правого сектора" Тарасу "Хаммеру" Бобаничу вручили повестку на допрос в Генеральную прокуратуру по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, говорится в заявлении организации на Facebook.

    На месте гибели Павла Шеремета
    Украинское фото
    ...и это все об Украине: пытки, разгул радикализма, давление на СМИ

    Бобанич подозрения категорически отрицает, однако у него уже провели обыск по месту жительства и собираются опросить его как свидетеля по делу об убийстве Познякова.

    "Следователь задавал вопросы по поводу того, был ли знаком "Хаммер" с потерпевшим Тарасом Позняковым и еще с рядом неизвестных лиц. Услышав отрицательный ответ, следователь заявил что "по сведениям следствия именно вы встречались с Тарасом Позняковим и требовали у него 10 000 долларов. Попытки следователей Генпрокуратуры "привязать" меня к этому делу расцениваю как отчаяние (поскольку следствие идет уже длительное время) и политическую расправу режима за мою общественную деятельность и националистическую позицию!", – говорится в заявлении Бобанича.

    Напомним, в августе 2016 года Киево-Святошинский районный суд Киевской области арестовал на 60 суток Дмитрия Голуба, подозреваемого в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов автомобили
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте