В Кривом Роге избили члена ЛГБТ-сообщества

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные избили представителя ЛГБТ-сообщества в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает местное издание 0564.

Нападение произошло в воскресенье, когда члены ЛГБТ-сообщества выходили из своего офиса.

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Согласно сообщению, нападавшие выкрикивали оскорбительные слова в сторону людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Потерпевшие вызвали на место происшествия полицию и поехали в травмпункт, чтобы зафиксировать побои.

В июне прошлого года около 2,5 тысячи человек приняли участие в "Марше равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве. Он прошел почти без инцидентов и завершился мирно.