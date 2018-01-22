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    В Кривом Роге избили члена ЛГБТ-сообщества

    (обновлено: )18631
    По данным местного издания, нападение произошло накануне. Злоумышленники выкрикивали оскорбительные слова в сторону людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
    Пострадавший член ЛГБТ-сообщества
    0564.ua

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные избили представителя ЛГБТ-сообщества в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает местное издание 0564.

    Нападение произошло в воскресенье, когда члены ЛГБТ-сообщества выходили из своего офиса. 

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    Согласно сообщению, нападавшие выкрикивали оскорбительные слова в сторону людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Потерпевшие вызвали на место происшествия полицию и поехали в травмпункт, чтобы зафиксировать побои.

    В июне прошлого года около 2,5 тысячи человек приняли участие в "Марше равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве. Он прошел почти без инцидентов и завершился мирно.

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