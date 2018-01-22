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    За время существования Нацполиции Украины погибли 25 полицейских

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (179)

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    По официальной информации, за последние 2,5 года ранения получили почти 1200 сотрудников Национальной полиции Украины. Число погибших достигло 24.
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    Думская.net

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Более 20 полицейских погибли, около 1,2 тысячи ранены с момента создания в Украине Национальной полиции, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

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    В июле 2015 года в Украине завершилась реформа органов МВД, в ходе которой милицию заменила Нацполиция.

    "Всего с момента создания Национальной полиции Украины при исполнении служебных обязанностей получили ранения 1197 полицейских, из них 38 – в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, 24 работника полиции – погибли, из них четыре – в зоне АТО", — говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

    Напомним, что 22 января в Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты при задержании преступника.

    Также 19 января в Одессе скончался в больнице 30-летний полицейский, раненный во время перестрелки в Одессе. Тогда группа полиции была вынуждена застрелить мужчину, который открыл огонь из самодельного пистолета-пулемета.

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