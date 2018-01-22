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    Происшествия

    В Тернопольской области двое мужчин выехали на машине на озеро и провалились

    (обновлено: )30010
    Двое пьяных жителей Гусятинского района выехали на озеро, толщина льда на котором составляла всего шесть сантиметров. Их автомобиль провалился и ушел на глубину в семь метров.
    Автомобиль провалился под лед на озере в Тернопольской области
    Фото Сайта города Тернополь

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Тернопольской области автомобиль с двумя мужчинами провалился под лед, одному из них удалось спастись.

    Не дождался МЧС. Россиянин спас собаку, провалившуюся под лед. Видео
    tehnic/Youtube
    Не дождался МЧС. Россиянин спас собаку, провалившуюся под лед

    ЧП произошло в селе Текливка Гусятинского района. По данным издания "Медиатор", мужчины, катавшиеся на Ford Escort, были пьяны и в какой-то момент решили съехать с дамбы на лед ставка.

    После этого машина провалилась: толщина льда всего 6 сантиметров и он не выдержал тяжести автомобиля. Авто ушло на глубину в семь метров.

    "Один мужчина 1986 года успел выпрыгнуть из авто через задние двери. Другой 1970 года потонул вместе с авто", — рассказал владелец ставка Владимир Кульчицкий.

    По его словам, местные спасатели планируют поднять машину со дна.

    Ранее в Одесской области в Измаильском районе ВАЗ-2106 слетел со скользкой трассы в канал, который идет параллельно с дорогой, и утонул.

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