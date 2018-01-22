В Тернопольской области двое мужчин выехали на машине на озеро и провалились

Фото Сайта города Тернополь

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Тернопольской области автомобиль с двумя мужчинами провалился под лед, одному из них удалось спастись.

ЧП произошло в селе Текливка Гусятинского района. По данным издания "Медиатор", мужчины, катавшиеся на Ford Escort, были пьяны и в какой-то момент решили съехать с дамбы на лед ставка.

После этого машина провалилась: толщина льда всего 6 сантиметров и он не выдержал тяжести автомобиля. Авто ушло на глубину в семь метров.

"Один мужчина 1986 года успел выпрыгнуть из авто через задние двери. Другой 1970 года потонул вместе с авто", — рассказал владелец ставка Владимир Кульчицкий.

По его словам, местные спасатели планируют поднять машину со дна.

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