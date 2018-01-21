В Харьковской области пара задохнулась угарным газом

КИЕВ, 212 янв — РИА Новости Украина. В Чугуеве Харьковской области мужчина и женщина отравились угарным газом и скончались.

"В Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в доме обнаружены тела 29-летней женщины и 36-летнего мужчины. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, погибшие включили газовую колонку и умерли в результате отравления угарным газом. Работники полиции выяснили, что водонагреватель был установлен с нарушениями, без вытяжки", — сообщает подробности полиция

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины. Проверка всех обстоятельств продолжается.

Ранее сообщалось, что страшная трагедия произошла в Ивано-Франковске 30 декабря. В результате отравления угарным газом погибла целая семья– 2 взрослых и 4 детей. Самому младшому не исполнилось и года. Гибель семьи расследует полиция.