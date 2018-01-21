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    Происшествия

    В Харьковской области пара задохнулась угарным газом

    (обновлено: )115
    В полиции сообщили, что погибшие 29-летняя женщина и 36-летний мужчина включили газовую колонку и умерли в результате отравления угарным газом.
    На месте трагедии в Харьковской области
    Поліція Харківщини

    КИЕВ, 212 янв — РИА Новости Украина. В Чугуеве Харьковской области мужчина и женщина отравились угарным газом и скончались.

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    "В Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в доме обнаружены тела 29-летней женщины и 36-летнего мужчины. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, погибшие включили газовую колонку и умерли в результате отравления угарным газом. Работники полиции выяснили, что водонагреватель был установлен с нарушениями, без вытяжки", — сообщает подробности полиция

    По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины. Проверка всех обстоятельств продолжается.

    Ранее сообщалось, что страшная трагедия произошла в Ивано-Франковске 30 декабря. В результате отравления угарным газом погибла целая семья– 2 взрослых и 4 детей. Самому младшому не исполнилось и года. Гибель семьи расследует полиция. 

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