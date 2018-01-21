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    Силовики обвинили ополченцев в обстреле автобуса у КПП в Донбассе

    (обновлено: )546010
    В пресс-центре АТО сообщили, что информация… что якобы вооруженные силы Украины обстреляли автобус в "серой зоне" в районе КПВВ "Еленовка", не соответствует действительности.
    Позиции украинских военных на северо-западной окраине Авдеевки
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Силовики опровергают обвинение ополченцев об обстреле автобуса в районе пункта пропуска в Донбассе, сообщил в воскресенье пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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    Ранее в воскресенье в командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что силовики открыли огонь по автобусу в районе пункта пропуска, один человек погиб, один ранен.

    "Информация… что якобы вооруженные силы Украины обстреляли автобус в "серой зоне" в районе КПВВ "Еленовка", которое находится на временно неподконтрольной украинскому правительству территории ОРДО (отдельные районы Донецкой области — ред.), не соответствует действительности. По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками", — говорится в сообщении.

    По данным силовиков, такие действия ополченцев направлены на "дискредитацию украинской армии" накануне визита в Донбасс первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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