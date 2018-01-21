Медики ВСУ спасли жизнь раненному в Донбассе диверсанту - штаб АТО

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Военные медики Вооруженных сил Украины на протяжении семи часов оперировали ополченца, который был ранен в районе Широкино в Донбассе.

По данным украинских силовиков, 19 января в районе Широкино в Донбассе диверсионно-разведывательная группа ополченцев приблизилась к позициям ВСУ и открыла огонь в их сторону, военные стреляли в ответ.

"Диверсанты начали отходить, оставив в районе столкновения раненого члена группы. Украинские бойцы оперативно эвакуировали боевика, оказали ему необходимую медицинскую помощь. За жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись семь часов, ему было перелито 1,5 литра плазмы крови", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Согласно сообщению, сейчас задержанный находится в реанимации под присмотром врачей, его состояние тяжелое, но стабильное, его готовят к следующему этапу медицинской эвакуации.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое и получили боевые травмы 5 украинских военных.