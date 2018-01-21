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    В Ужгороде задержан мужчина, расстрелявший двух человек

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (175)

    (обновлено: )26120
    Задержанный мужчина ранил двух жителей Ужгорода - в руку и лицо. При обыске у него найден пистолет, раскладной нож и газовый балончик.
    Травматическое оружие
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Ужгороде (Закарпатская область) полиция задержала мужчину, который открыл огонь из пистолета и ранил двух человек.

    Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры. Видео
    ГУ НП в Одесской области/Youtube
    Стрельба в Одессе: полиция показала оперативные кадры

    Сообщается, что в ночь на воскресенье патрульные получили два вызова по одному адресу — на улицу Капушанскую: первый о стрельбе, а другой о телесных повреждениях.

    По указанному адресу патрульные полицейские обнаружили двух мужчин, которые имели ранения: у одного гражданина была рана руки, а другой имел рану на лице. Как сообщили потерпевшие, у них возник конфликт с незнакомцем, который во время ссоры достал пистолет и начал стрелять по ним. После злоумышленник скрылся в направлении села Сторожница.

    Инспекторы вызвали пострадавшим скорую помощь, госпитализировали их в больницу.

    Меньше чем за час стражи порядка обнаружили мужчину, похожего по приметам на стрелка. У него обнаружили огнестрельное оружие без каких-либо разрешительных документов, раскладной нож и газовый баллончик. Стрелявшего задержали, а на место вызвали следственно-оперативную группу.

    Ранее в Одессе полиция задержала местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из окна своей квартиры по пенсионерам. Его квартиру взяли штурмом.

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