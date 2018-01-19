Чрезвычайная ситуация в Одесской области, губернатор просит помощи

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов просит правительство предоставить дополнительные аварийные бригады из соседних областей для восстановления электроснабжения в области.

Губернатор обратился в частности к премьер-министру Владимиру Гройсману и вице-премьеру Владимиру Кистиону, сообщает сайт ОГА.

"Моя цель — как можно скорее восстановить электроснабжение во всех без исключения населенных пунктах. Еще много объектов остаются без света. Здесь десятки поваленных опор. Чтобы преодолеть последствия непогоды, необходимы люди и дополнительные бригады", — заявил Степанов.

19 января председатель Одесской областной государственной администрации посетил город Арциз, который сильно пострадал в результате непогоды 18 января.

Снегопад со шквальным ветром оставил город без света. В Арциз были доставлены дизель-генераторы для социальных объектов.

Сообщается, что на данный момент работники ОАО "Одессаоблэнерго" уже возобновили централизованное электроснабжение центральной районной больницы Арциза.

Ранее сообщалось, что в Одесской области из-за непогоды обесточен 531 населенный пункт.