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    Чрезвычайная ситуация в Одесской области, губернатор просит помощи

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    Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и вице-премьеру Владимиру Кистиону.
    Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов
    Одесская ОГА

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов просит правительство предоставить дополнительные аварийные бригады из соседних областей для восстановления электроснабжения в области.

    Снега по пояс, бензин заканчивается. Очевидец о пробках на трассе Одесса-Киев. Видео
    Кристина Коваленко/Youtube
    "Снега по пояс, бензин заканчивается". Очевидец о пробках на трассе Одесса-Киев

    Губернатор обратился в частности к премьер-министру Владимиру Гройсману и вице-премьеру Владимиру Кистиону, сообщает сайт ОГА.

    "Моя цель — как можно скорее восстановить электроснабжение во всех без исключения населенных пунктах. Еще много объектов остаются без света. Здесь десятки поваленных опор. Чтобы преодолеть последствия непогоды, необходимы люди и дополнительные бригады", — заявил Степанов.

    19 января председатель Одесской областной государственной администрации посетил город Арциз, который сильно пострадал в результате непогоды 18 января.

    Снегопад со шквальным ветром оставил город без света. В Арциз были доставлены дизель-генераторы для социальных объектов.

    Сообщается, что на данный момент работники ОАО "Одессаоблэнерго" уже возобновили централизованное электроснабжение центральной районной больницы Арциза.

    Ранее сообщалось, что в Одесской области из-за непогоды обесточен 531 населенный пункт.

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