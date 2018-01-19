В гимназии Симферополя семиклассник из пистолета ранил пятиклассника

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В симферопольской гимназии №1 имени Ушинского один из учеников ранил другого в ногу из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.

Инцидент произошел на территории школы. Ученик седьмого класса ранил в ногу из пневматического пистолета учащегося пятого класса.

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"Сегодня министру поступил звонок о происшествии. Министр незамедлительно выехала на место. Пострадавшему ребенку оказана первая медицинская помочь. Пулька от пневматического пистолета застряла под кожей. Ее достали, рану обработали. Угрозы для жизни нет. Ученика отпустили домой", — сказал собеседник агентства.

По его словам, министерством и правоохранительными органами проводится проверка случившегося.

Напомним, в понедельник, 15 января, в одно из школ Перми (Россия) школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые подростки задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.