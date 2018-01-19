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    В гимназии Симферополя семиклассник из пистолета ранил пятиклассника

    (обновлено: )5201
    По данным министерства образования, науки и молодежи Крыма, ученик седьмого класса гимназии №1 имени Ушинского в Симферополе ранил в ногу из пневматического пистолета учащегося пятого класса.
    Пистолет. Архивное фото
    RIA News

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В симферопольской гимназии №1 имени Ушинского один из учеников ранил другого в ногу из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи Крыма.

    Министр внутренних дел Арсен Аваков и министр обороны Степан Полторак. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Награда убойной силы. Закрытый оружейный клуб Полторака и Авакова

    Инцидент произошел на территории школы. Ученик седьмого класса ранил в ногу из пневматического пистолета учащегося пятого класса.

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    "Сегодня министру поступил звонок о происшествии. Министр незамедлительно выехала на место. Пострадавшему ребенку оказана первая медицинская помочь. Пулька от пневматического пистолета застряла под кожей. Ее достали, рану обработали. Угрозы для жизни нет. Ученика отпустили домой", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, министерством и правоохранительными органами проводится проверка случившегося.

    Напомним, в понедельник, 15 января, в одно из школ Перми (Россия) школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые подростки задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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