В Харькове нашли живого мужчину, лежащего на рельсах

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В харьковском метро был травмирован мужчина. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня, 18 января, на станции метро "Центральный рынок".

"При въезде на платформу станции метро "Центральный рынок" машинистом электропоезда было применено экстренное торможение для предотвращения наезда на лежащего в тоннеле мужчины. Сбоя в движении поездов не было", – пояснили правоохранители.

Пострадавшего госпитализирован в Харьковскую клиническую больницу скорой помощи с предварительным диагнозом – травма глаза. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, пассажиры метро на станции "Лыбидская" в Киеве стали свидетелями того, как священнослужитель стал на край платформы и не желал отходить.