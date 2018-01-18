наверх
18.01.201817:56
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове нашли живого мужчину, лежащего на рельсах

    (обновлено: )63
    При въезде на платформу станции метро "Центральный рынок" машинистом электропоезда было применено экстренное торможение для предотвращения наезда на лежащего в тоннеле мужчину.
    Харьковский метрополитен

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В харьковском метро был травмирован мужчина. Об этом сообщает местная полиция.

    По данным ведомства, инцидент произошел сегодня, 18 января, на станции метро "Центральный рынок".

    "При въезде на платформу станции метро "Центральный рынок" машинистом электропоезда было применено экстренное торможение для предотвращения наезда на лежащего в тоннеле мужчины. Сбоя в движении поездов не было", – пояснили правоохранители.

    Пострадавшего госпитализирован в Харьковскую клиническую больницу скорой помощи с предварительным диагнозом – травма глаза. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

    Напомним, пассажиры метро на станции "Лыбидская" в Киеве стали свидетелями того, как священнослужитель стал на край платформы и не желал отходить.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический эксперт Сергей Быков
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    В Одессе затопило улицы
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших