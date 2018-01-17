В Одессе на стройке забили насмерть охранника

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Трое жителей Одесской области убили пожилого мужчину, который работал охранником стройке, сообщил глава областного управления Нацполиции Дмитрий Головин в Facebook.

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По информации полиции, преступники намеревались совершить кражу стройматериалов, а охранник мешал их преступным планам. Препятствие устранили самым жестоким образом: пенсионера попросту забили насмерть.

Все трое злоумышленников задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что неподалеку Луганска нашли изуродованное тело младенца.