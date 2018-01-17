Mercedes разбил авто патрульной полиции во Львове, пострадали два инспектора

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Во Львове Mercedes-Benz врезался в патрульный автомобиль полиции и скрылся с места происшествия, Управление патрульной полиции во Львовской области. УНИАН Очередное смертельное ДТП в Харькове. Шокирующие кадры с места трагедии

При аварии, которая произошла вечером 16 января, пострадали два инспектора полиции.

"На улице Владимира Великого патрульные остановили нарушителя правил дорожного движения автомобиль Daewoo и начали оформлять материалы сев в служебный автомобиль. Вдруг они почувствовали удар сзади. Автомобиль Mercedes-Benz темного цвета въехал в патрульный автомобиль и скрылся с места происшествия. На место происшествия вызвали скорую и следственно-оперативная группа, поскольку в результате аварии пострадали два полицейских", — говорится в сообщении полиции.

Медики госпитализировали одного полицейского, второй проходит обследование. У него подозрение на сотрясение мозга.

Свидетели происшествия оказали объяснения. Делом занимаются следователи.

Ранее сообщалось, что во Львове женщина на автомобиле Peugeot 208 сбила двух полицейских. Один из правоохранителей проехал полкилометра на капоте машины. По информации правоохранителей, женщина выехала на трамвайную полосу встречного движения на улице Генерала Чупринки.