В зоне АТО произошел взрыв: есть погибшие и раненые военные

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В зоне проведения антитеррористической операции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое и получили боевые травмы 5 украинских военных. Это произошло 17 января во время выполнения боевой задачи на луганском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Состояние здоровья раненых — удовлетворительное.

"Все они были оперативно доставлены в одну из местных больниц, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — уверяют в штабе.

Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются.

На месте работает оперативная группа штаба АТО.

Командование сил антитеррористической операции выражает соболезнования родным и близким погибших защитников, отдавших жизнь за Украину.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.