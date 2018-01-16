В Запорожье чиновники попали в аварию

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КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Запорожье чиновники областного совета пострадали в дорожно-транспортном происшествии на служебном автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Гоструда.

Как стало известно, в аварию попал ВАЗ-21101 коммунального учреждения "Компьютерный информационно-вычислительный центр" областного совета.

"Двигаясь в рабочее время на служебном автомобиле ВАЗ-21101, попали в дорожно-транспортное происшествие, вследствие столкновения с выехавшим на встречную полосу автомобилем ГАЗ", – говорится в сообщении.

В результате пострадали двое мужчин, находившихся в ВАЗе. Причина аварии устанавливается.

Напомним, под Киевом неподалеку от города Ирпень автомобиль съехал с дороги в кювет, врезался в несколько деревьев и перевернулся на крышу. В результате аварии водитель авто погиб.