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    В Запорожье чиновники попали в аварию

    (обновлено: )18201
    Согласно данным, чиновники в рабочее время на служебном автомобиле ВАЗ-21101 попали в дорожно-транспортное происшествие в результате столкновения с выехавшим на встречную полосу автомобилем ГАЗ.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Запорожье чиновники областного совета пострадали в дорожно-транспортном происшествии на служебном автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Гоструда.

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    Как стало известно, в аварию попал ВАЗ-21101 коммунального учреждения "Компьютерный информационно-вычислительный центр" областного совета.

    "Двигаясь в рабочее время на служебном автомобиле ВАЗ-21101, попали в дорожно-транспортное происшествие, вследствие столкновения с выехавшим на встречную полосу автомобилем ГАЗ", – говорится в сообщении.

    В результате пострадали двое мужчин, находившихся в ВАЗе. Причина аварии устанавливается.

    Напомним, под Киевом неподалеку от города Ирпень автомобиль съехал с дороги в кювет, врезался в несколько деревьев и перевернулся на крышу. В результате аварии водитель авто погиб.

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