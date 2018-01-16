Полиция уточнила число пострадавших в ходе утренней драки под Радой

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина.
В полиции Киева данных о более чем одном пострадавшем в результате потасовок возле Рады на данный момент нет, сообщили в пресс-службе главка.
По данным полиции, в результате столкновений пострадал один полицейский и еще один человек был задержан.
"На данный момент в полицию никто не обращался", — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос относительно количества пострадавших во время потасовки, передает "112 Украина".
также правоохранители отметили, что Красный Крест, возможно, оказывал незначительную помощь.
Ранее в Красном Кресте заявили, что оказали помощь двум десяткам человек, которые пострадали при столкновениях под ВР.