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    Полиция уточнила число пострадавших в ходе утренней драки под Радой

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    По данным полиции, в результате столкновений пострадал один полицейский и еще один человек был задержан: "На данный момент в полицию никто не обращался".
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    ukranews.com

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. 

    Ситуация под радой
    hromadske.ua
    Потасовки у Рады. Кругом "агенты Кремля"
    В полиции Киева данных о более чем одном пострадавшем в результате потасовок возле Рады на данный момент нет, сообщили в пресс-службе главка.

    По данным полиции, в результате столкновений пострадал один полицейский и еще один человек был задержан.

    "На данный момент в полицию никто не обращался", — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос относительно количества пострадавших во время потасовки, передает "112 Украина".

    также правоохранители отметили, что Красный Крест, возможно, оказывал незначительную помощь.

    Ранее в Красном Кресте заявили, что оказали помощь двум десяткам человек, которые пострадали при столкновениях под ВР.

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