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    Под Киевом оказались токсичные отходы из днепропетровского ядомогильника

    (обновлено: )22110
    В Киевскую область пестициды привезла коммерческая компания "Альфа Экология" якобы на утилизацию, но оказалось, что в Калиновке отсутствуют какие-либо мощности по обезвреживанию ядохимикатов.
    Ликвидация захоронения непригодных пестицидов, архивное фото
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Пестициды из днепропетровского ядомогильника оказались в пгт Калиновка Киевской области, сообщили в Днепропетровской областной госадминистрации.

    Мусоровоз. Архивное фото
    Егор Еремов | Перейти в фотобанк
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    Сообщается, что в Киевскую область их привезла коммерческая компания "Альфа Экология" якобы на утилизацию, но оказалось, что в Калиновке отсутствуют какие-либо мощности по обезвреживанию ядохимикатов.

    В связи с признаками незаконного обращения с опасными отходами, Днепропетровская ОГА обратилась в местную полицию с просьбой открыть уголовное производство по данному факту.

    Также было направлено письмо в Госэкоинспекцию с инициативой провести проверку в Новоалександровском сельсовете, который этими ядохимикатами распоряжался и организовывал тендер по их утилизации.

    Как сообщалось ранее, в Украине накоплено 5 млрд тонн опасных отходов, значительная часть которых хранится в ненадлежащем состоянии, создавая экологическую угрозу.

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