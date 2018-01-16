Под Киевом оказались токсичные отходы из днепропетровского ядомогильника

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Пестициды из днепропетровского ядомогильника оказались в пгт Калиновка Киевской области, сообщили в Днепропетровской областной госадминистрации.

Сообщается, что в Киевскую область их привезла коммерческая компания "Альфа Экология" якобы на утилизацию, но оказалось, что в Калиновке отсутствуют какие-либо мощности по обезвреживанию ядохимикатов.

В связи с признаками незаконного обращения с опасными отходами, Днепропетровская ОГА обратилась в местную полицию с просьбой открыть уголовное производство по данному факту.

Также было направлено письмо в Госэкоинспекцию с инициативой провести проверку в Новоалександровском сельсовете, который этими ядохимикатами распоряжался и организовывал тендер по их утилизации.

Как сообщалось ранее, в Украине накоплено 5 млрд тонн опасных отходов, значительная часть которых хранится в ненадлежащем состоянии, создавая экологическую угрозу.