В Днепре на колбасной фабрике обнаружен труп мужчины

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Днепре на территории мясной фабрики, которая производит колбасы известной торговой марки, найдено тело умершего мужчины, сообщили во вторник сотрудники правоохранительных органов.

Прибывшая на место происшествия патрульная полиция обнаружила труп 36-летнего работника предприятия.

Напарник умершего рассказал, что у покойного были проблемы с сердцем. При жизни он злоупотреблял алкоголем и перед смертью смешал алкоголь и лекарства.

Dnepr 24 сообщает, что у покойного остались жена и семилетний ребенок. На данный момент устанавливаются причины гибели горожанина.

Напомним, что в Киеве 13 января под стенами Больницы скорой помощи от переохлаждения умер бездомный. Его смерть вызвала скандал и подозрения, что врачи отказались лечить бродягу.