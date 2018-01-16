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    В Днепре на колбасной фабрике обнаружен труп мужчины

    (обновлено: )595
    Напарник умершего рассказал, что при жизни у мужчины были проблемы с сердцем и что незадолго до смерти он принял лекарство с алкоголем.
    Колбаса
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Днепре на территории мясной фабрики, которая производит колбасы известной торговой марки, найдено тело умершего мужчины, сообщили во вторник сотрудники правоохранительных органов.

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    Фото dtp.kiev.ua
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    Прибывшая на место происшествия патрульная полиция обнаружила труп 36-летнего работника предприятия.

    Напарник умершего рассказал, что у покойного были проблемы с сердцем. При жизни он злоупотреблял алкоголем и перед смертью смешал алкоголь и лекарства.

    Dnepr 24 сообщает, что у покойного остались жена и семилетний ребенок. На данный момент устанавливаются причины гибели горожанина.

    Напомним, что в Киеве 13 января под стенами Больницы скорой помощи от переохлаждения умер бездомный. Его смерть вызвала скандал и подозрения, что врачи отказались лечить бродягу.

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