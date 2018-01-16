Взорванная бывшим мужем женщина рассказала о его словах на прощание

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Жительница Мелитопольского района Запорожской области, которая была взорвана гранатой в своем авто, выжила и сейчас проходит лечение в местной больнице.

Напомним, семейная драма разыгралась в селе Семеновка вечером 12 января, где мужчина и женщина обсуждали свой распавшийся брак. Бывший муж взорвал экс-супругу гранатой.

Медики провели уже две операции, у женщины были проникающие ранения живота и большая кровопотеря — около 1,5 литров.

Сейчас пострадавшая приходит в себя и смогла сообщить некоторые подробности покушения на нее.

Оказалось, что в момент взрыва она находилась в салоне автомобиля Daewoo вместе с бывшим мужем. Она объяснила ему причины расставания: мужчина регулярно уходил в запои и тратил все деньги на алкоголь. Поэтому женщина отказалась возвращаться и восстанавливать брак.

В ответ ее бывший супруг крикнул "Любил и буду любить", после чего бросил в салон машины гранату и выскочил из авто.