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    В Закарпатской области "черный" лесоруб погиб на глазах у детей

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    По информации полиции, 36-летний житель села Свалявка вместе со своими сыновьями без каких-либо документов на заготовку дров, распиливали дерево в лесном массиве в урочище "Свалявка".
    Вырубка леса. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Полиция Перечина Закарпатской области начала уголовное производство по факту смерти мужчины, который без соблюдения правил безопасности рубил дрова в лесном массиве урочища Свалявка.

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    В понедельник, 15 января, в 15:57 ч., на линию "102" поступило сообщение о том, что на жителя села Свалявка Перечинского района в лесу упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.

    Работники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группы установили, что 36-летний житель села Свалявка вместе со своими сыновьями, меньшему из которых было 10 лет, а старшему 16, самовольно, без каких-либо документов на заготовку дров, пошли в лесной массив в урочище "Свалявка", где распиливали дерево.

    По словам детей, отец бензопилой перерезал часть ствола поваленного ветром дерева. Поэтому на мужчину упала отпиленная корневая система с грунтом. Дети сразу же побежали за помощью односельчан, однако мужчина от полученных травм погиб на месте.

    По факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с отметкой "несчастный случай".

    Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и выясняют, на каких основаниях и при каких условиях осуществлялась незаконная заготовка дров в указанном лесном массиве, сообщил отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

    Ранее сообщалось, что в Червоновольськом лесничестве государственного предприятия "Городницкий лесное хозяйство" Житомирской области обстреляли лесников.

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