СМИ сообщили подробности кремации семьи, отравившейся газом в Ивано-Франковске

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске кремировали тела поэтессы и психолога 39-летней Оксаны Гордиенко, ее мужа Сергея, 27 лет, и четырех детей — 14-летней Евгении, Огнезара, 10 лет, 3-летней Веданы и Тиверы, 3 месяца, сообщает gazeta.ua. Семья отравилась угарным газом в своей квартире.

"Тела кремировали, потому что этого хотели Оксана и Сергей, — сообщила подруга семьи 34-летняя Людмила Линник. — Страшно было, что в комнате стоят шесть гробов. Но отчаяние не охватило. Обряд прощания был очень светлым".

Оксана Гордиенко работала арт-директором книжного магазина "Є". Была известной в городе целительницей. Сергей был основателем психотерапевтической мастерской "Диво Явор". Работал с детьми.

"Оксану все называли Русаной по старославянским традициям, которые возрождала. Сергея звали Огнезаром, — рассказала Линник. — Родили двух общих детей. Вместе воспитывали дочку и сына Оксаны от первого брака. У Сергея были с ними очень теплые отношения. Хоть супруги имели большую разницу в возрасте, это им не мешало. Были самодостаточными, доверяли друг другу. Дружная семья. Часто ездили на природу к местам силы".

Ранее сообщалось, что страшная трагедия произошла в Ивано-Франковске 30 декабря. В результате отравления угарным газом погибла целая семья – 2 взрослых и 4 детей. Самому младшому не исполнилось и года. Гибель семьи расследует полиция.