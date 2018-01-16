В Киевской области два человека погибли при пожаре, среди жертв ЧП - ребенок

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В селе Квитневое Броварского района Киевской области поздно вечером 15 января произошел пожар в частном доме.

Госслужба по ЧС Украины сообщает, что огонь распространился на площади 180 квадратных метров. Ликвидация возгорания длилась около шести часов — до утра вторника.

В результате пожара погибли два человека, один из которых — пятилетний ребенок.

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Еще два человека пострадали при ЧП и были госпитализированы.

Накануне в понедельник, 15 января, киевские пожарные спасли от огня 5 детей и 15 взрослых. Инцидент произошел в спальном районе Виноградарь.