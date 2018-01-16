наверх
16.01.201810:27
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киевской области два человека погибли при пожаре, среди жертв ЧП - ребенок

    (обновлено: )50
    В Броварском районе произошло возгорание в частном доме. На тушение пожара спасателям понадобилось около шести часов, погибли два человека.
    Пожар
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В селе Квитневое Броварского района Киевской области поздно вечером 15 января произошел пожар в частном доме.

    Госслужба по ЧС Украины сообщает, что огонь распространился на площади 180 квадратных метров. Ликвидация возгорания длилась около шести часов — до утра вторника.

    В результате пожара погибли два человека, один из которых — пятилетний ребенок.

    Смотрите также: Видео, как авто "влетело" в окно второго этажа клиники

    Еще два человека пострадали при ЧП и были госпитализированы.

    Накануне в понедельник, 15 января, киевские пожарные спасли от огня 5 детей и 15 взрослых. Инцидент произошел в спальном районе Виноградарь.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада рассматривает закон о реинтеграции Донбасса
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Александр Дубинский
    Курс гривны летит в пропасть
    Корь
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты