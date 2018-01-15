В Запорожской области произошел взрыв в жилом доме

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В городе Васильевка Запорожской области в жилом доме произошел взрыв, в результате чего пострадали два человека, сообщает ГСЧС.

Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области На месте взрыва в жилом доме Запорожской области

"15 января в 18:34 в Службу спасения 101 поступило сообщение о взрыве в одноэтажном жилом доме на двух хозяев по улице Молодежная в городе Васильевка Васильевского района", – говорится в сообщении.

Спасатели установили, что в доме произошел взрыв газовой смеси, в результате чего возник пожар на площади 50 квадратных метров. В частности, горела крыша дома.

В центральную больницу города доставили 13-летнего ребенка и его 57-летнюю бабушку. Пожар был ликвидирован в 19:45.

Причина происшествия выясняется.

Напомним, на территории дома депутата от БПП произошел взрыв. Один из работников поставил свой автомобиль в гараж и включил двигатель. Предварительно, взорвались баллоны с пропаном.