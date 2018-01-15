На территории дома депутата от БПП прогремел взрыв

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Краматорске в поселке Беленькое на территории дома народного депутата от БПП Максима Ефимова произошел взрыв. Об этом Ефимов написал на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, взрыв произошел 15 января в 2:30 в гараже.

"Один из работников поставил свою личную "Славуту" в гараж и включил двигатель, чтобы прогреть авто. Авто на газу. Вероятно, взорвались баллоны с пропаном (возможно, утечка). Обстоятельства устанавливаются", – отметил он.

Также политик рассказал, что во время взрыва никто не пострадал.

Напомним, в среду, 10 января в здании черновицкой ГФС произошел взрыв. На третьем этаже сдетонировала граната, был ранен мужчина.