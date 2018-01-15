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    На территории дома депутата от БПП прогремел взрыв

    (обновлено: )139
    Как рассказал депутат на своей странице в соцсети, один из работников поставил свой автомобиль в гараж и включил двигатель. Предварительно, взорвались баллоны с пропаном.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Краматорске в поселке Беленькое на территории дома народного депутата от БПП Максима Ефимова произошел взрыв. Об этом Ефимов написал на своей странице в Facebook.

    По словам нардепа, взрыв произошел 15 января в 2:30 в гараже.

    "Один из работников поставил свою личную "Славуту" в гараж и включил двигатель, чтобы прогреть авто. Авто на газу. Вероятно, взорвались баллоны с пропаном (возможно, утечка). Обстоятельства устанавливаются", – отметил он.

    Также политик рассказал, что во время взрыва никто не пострадал.

    Напомним, в среду, 10 января в здании черновицкой ГФС произошел взрыв. На третьем этаже сдетонировала граната, был ранен мужчина.

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