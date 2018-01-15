наверх
15.01.201818:01
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Ивано-Франковске вспыхнул пожар на знаменитом заводе

    (обновлено: )40250
    Как позже выяснилось, горела вентиляционная шахта завода "Промприбор", который является одним из основных в Украине производителей средств вычисления энергоносителей и средств автоматизации.
    Горит Ивано-Франковский завод Промприбор
    galka.if.ua

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске произошел пожар на заводе "Промприбор". По предварительной информации, горела крыша предприятия.

    galka.if.ua
    Горит Ивано-Франковский завод "Промприбор"

    На место водители выехали 5 отделений спасателей.

    Также прибыли медики.

    Позже спасатели сообщили, что горела вентиляционная шахта. Пострадавших нет.

    ПАО "Промприбор" — современное многоцелевое приборостроительное предприятие. Это один из основных в Украине производителей средств вычисления энергоносителей и средств автоматизации. На территории завода находится Государственный эталон единицы объема и объемного расхода газа. Завод производит промышленные счетчики газа и контрольно-измерительные приборы средств автоматизации технологических процессов.

    Напомним, в Одессе произошел масштабный пожар складских зданий на улице Заньковецкой, 19 — в непосредственной близости от железнодорожных путей, на которых стоял состав с цистернами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Курс гривны летит в пропасть
    Вакцинация от кори
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    Ярослав Павловский
    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты