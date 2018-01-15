В Ивано-Франковске вспыхнул пожар на знаменитом заводе

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске произошел пожар на заводе "Промприбор". По предварительной информации, горела крыша предприятия.

galka.if.ua Горит Ивано-Франковский завод "Промприбор"

На место водители выехали 5 отделений спасателей.

Также прибыли медики.

Позже спасатели сообщили, что горела вентиляционная шахта. Пострадавших нет.

ПАО "Промприбор" — современное многоцелевое приборостроительное предприятие. Это один из основных в Украине производителей средств вычисления энергоносителей и средств автоматизации. На территории завода находится Государственный эталон единицы объема и объемного расхода газа. Завод производит промышленные счетчики газа и контрольно-измерительные приборы средств автоматизации технологических процессов.

Напомним, в Одессе произошел масштабный пожар складских зданий на улице Заньковецкой, 19 — в непосредственной близости от железнодорожных путей, на которых стоял состав с цистернами.