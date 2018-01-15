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    В Харькове трое патрульных вымогали деньги у водителей за "нарушения"

    (обновлено: )17120
    Как сообщается, копы систематически вымогали деньги у водителей за якобы нарушения правил дорожного движения. Посредником между полицейскими и владельцами авто выступил один из харьковских таксистов.
    Харьковская СБУ поймала на взятке трех патрульных
    facebook.com/VladislavAbdula

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. СБУ вместе с прокуратурой и управлением внутренней безопасности полиции задержала в Харькове  в момент получения взятки трех патрульных, сообщил глава пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

    Как сообщается, копы систематически вымогали деньги у водителей за якобы нарушения правил дорожного движения. Посредником между полицейскими и владельцами авто выступил один из харьковских таксистов.

    facebook.com/VladislavAbdula/
    Харьковская СБУ поймала на взятке трех патрульных

    Силовики во время очередной передачи денег задержали патрульных, у них изъято более 20 тысяч гривен.

    facebook.com/VladislavAbdula
    Харьковская СБУ поймала на взятке трех патрульных

    Следователи открыли уголовное производство по статье 368 УК Украины ("получение неправомерной выгоды в особо крупном размере"), сейчас решается вопрос об оглашении копам подозрения и избрании им меры пресечения.

    Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение предоставить неправомерную выгоду в размере $500 тыс сотруднику НАБУ.

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