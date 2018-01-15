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    Женщина объяснила, зачем катала копа на копоте во Львове

    (обновлено: )35852
    По словам жительницы Львова Эльнары Абиевой, вся ситуация заняла примерно 10 минут, полицейские должны были предъявить документы, видеозапись ее нарушения, чего они не сделали.
    Жительница Львова Эльнара Абиева
    из открытых источников

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Жительница Львова Эльнара Абиева, которая на Рождество на своем авто сбила двоих патрульных, назвала свой поступок "самообороной". В интервью Life, она рассказала, что трое полицейских напали на ее автомобиль.

    Во Львове женщина-водитель прокатила полицейского на капоте
    Видео Facebook Роман Пилипенко
    Опубликовано видео, как женщина во Львове увезла полицейского на капоте

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    "Вся ситуация заняла примерно 10 минут. Меня остановили с мигалками. Полицейские должны были предъявить документы, видеозапись моего нарушения, чего они не сделали. Я сказала им это сделать, на что они потребовали мои документы, разговаривали на повышенных тонах. Я закрыла окно и постаралась не нервничать, так как девушка горячих кровей. Они ещё раз постучались, я попросила вновь документы и показать запись, на что они сказали, что примут меры. В ответ они накинулись мне на машину и стали бить по стеклу", — сообщила девушка.

    По словам Абиевой, она не была в тот момент под воздействием наркотиков.

    "Я поняла, что могу двигаться, и выехала. Было трое полицейских и одна я. Это была мера самообороны. Если я была в состоянии наркотического опьянения, почему четыре машины не могли меня догнать так долго? У меня самой был приток адреналина. Я не ожидала, что будет грозить пять лет", — сказала виновница инцидента.

    Кроме того она уверяет, что тащила полицейского на капоте, не 500-800 метров, как пишут СМИ, а примерно 1,5 км.

    "Я тоже человек, мне жалко его стало. Я остановилась и сказала: "Слезай, и я уеду". В ответ он начал бить мне в лобовое стекло. Писали, что он сломал ногу, но он же бежал! Как можно бежать со сломанной ногой? Позже стали говорить, что он сломал руку, но на самом деле — только палец. И жалко, что только палец", — добавила Абиева.

    Ранее сообщалось, что во Львове женщина на автомобиле Peugeot 208 сбила двух полицейских. Один из правоохранителей проехал полкилометра на капоте машины. По информации правоохранителей, женщина выехала на трамвайную полосу встречного движения на улице Генерала Чупринки.

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