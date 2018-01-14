наверх
14.01.201815:19
Курсы валют НБУ
  • USD28.45+ 0.12
  • EUR34.18+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Донбассе обстреляли опорный пункт возле КПП "Гнутово"

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (428)

    (обновлено: )339
    Согласно информации Госпогранслужбы, в результате обстрела пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Как сообщается, пограничники в ответ огонь не открывали.
    Пограничник на контрольно-пропускном пункте в Донбассе. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Ополченцы обстреляли опорный пункт Пограничной службы из зенитных установок и гранатометов в Донбассе. Об этом заявила Пограничная служба Украины.

    Последствия обстрела Авдеевки. Архивное фото
    facebook.com/ato
    Донбасс: праздники прошли, обстрелы возобновились

    По данным ведомства, в субботу вечером ополченцы открыли огонь со стороны населенного пункта Октябрь, на неподконтрольной силовикам территории.

    "Обстрел боевики осуществили из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, перед контрольно-пропускным пунктом "Гнутово", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались за 20-50 метров от опорного пункта", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.

    Сообщается, что пострадавших нет, инфраструктура не повреждена, пограничники в ответ огонь не открывали.

    Ранее первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что миссия ОБСЕ зафиксировала 401 336 нарушений режима прекращения огня в 2017 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Вирус кори
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших