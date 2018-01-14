В Донбассе обстреляли опорный пункт возле КПП "Гнутово"

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Ополченцы обстреляли опорный пункт Пограничной службы из зенитных установок и гранатометов в Донбассе. Об этом заявила Пограничная служба Украины.

По данным ведомства, в субботу вечером ополченцы открыли огонь со стороны населенного пункта Октябрь, на неподконтрольной силовикам территории.

"Обстрел боевики осуществили из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, перед контрольно-пропускным пунктом "Гнутово", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались за 20-50 метров от опорного пункта", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.

Сообщается, что пострадавших нет, инфраструктура не повреждена, пограничники в ответ огонь не открывали.

Ранее первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что миссия ОБСЕ зафиксировала 401 336 нарушений режима прекращения огня в 2017 году.