наверх
13.01.201820:50
Курсы валют НБУ
  • USD28.45+ 0.12
  • EUR34.18+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    СБУ поймала жителя Одесской области, переделывавшего травморужие в боевое

    (обновлено: )94
    По данным СБУ, житель города Белгород-Днестровский реставрировал и переделывал травматическое оружие на боевое для последующей перепродажи, клиентов он искал в интернете.
    СБУ поймала жителя Одесской области, переделывавшего травморужие в боевое
    СБУ

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов в Одесской области, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

    По данным СБУ, житель города Белгород-Днестровский реставрировал и переделывал травматическое оружие на боевое для последующей перепродажи, клиентов он искал в интернете.

    "В Одесской области СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов… Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника в городе при попытке продажи боевого пистолета", — говорится в сообщении.

    СБУ
    СБУ поймала жителя Одесской области, переделывавшего травморужие в боевое

    Как отмечается, во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли 11 пистолетов и револьверов, три винтовки, глушители и большое количество патронов различного калибра. Правоохранители завели дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

    Ранее в Запорожье СБУ провела обыски у представителей организации "Союз православный Радомир", которые оказывали охранные услуги Запорожской епархии УПЦ МП.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Вирус кори
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших