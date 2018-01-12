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    Есть погибшие и раненые. Ситуация в зоне АТО

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (236)

    (обновлено: )38221
    За прошедшие сутки зафиксировано "девять обстрелов сил АТО". "Во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое - получили боевые травмы.
    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки девять раз открывали огонь по их позициям, один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

    Как сообщает в пятницу пресс-центр спецоперации силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "девять обстрелов сил АТО". "Во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое — получили боевые травмы", — говорится в сообщении.

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    По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из 120-ти и 82-милимметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, Новолуганского и Новозвановки. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из 120-ти и 82-милимметровых минометов у Широкина, Гнутова, Лебединского и Песков.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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