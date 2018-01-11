В Киевской области задержана уборщица-клептоманка, кравшая ювелирные изделия

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Киевской области задержана 44-летняя женщина, которая работала уборщицей и обворовывала своих работодателей, сообщает пресс-служба полиции в Киевской области в четверг.

Женщина, проживавшая в Запорожской области приехала в столичный регион и превратилась в серийную ворову. По данным правоохранителей, женщина похищала из квартир прежде всего ювелирные изделия. Сейчас ее подозревают в совершении более десятка краж.

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Задержанной предъявлены подозрения по двум статьям Уголовного кодекса. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее жительницу Киева задержали при попытке украсть 220 шоколадных конфет — "киндер-сюрпризов".

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