ВСУ сообщили об обострении в Донбассе, 3 погибших и 4 раненых

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. ВСУ заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки семь раз открывали огонь по их позициям, трое военнослужащих погибли, четверо получили ранения.

Как сообщает в четверг пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "семь обстрелов сил АТО". "К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения, а один — получил боевую травму", — говорится в сообщении.

По данным военных, на луганском направлении огонь велся из минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Троицкого, Луганского, Новолуганского. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецкого и шахты Бутовка.

По данным ДНР, силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки ВС Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов", — сказал представитель оперативного командования.

По его словам, по территории республики украинские силовики вели огонь из артиллерии, минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.