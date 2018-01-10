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    Происшествия

    Разборки после дискотеки: в Закарпатской области забили до смерти молодого парня

    (обновлено: )280
    Местные жители рассказывают, что в селе была дискотека, на которой парень поссорился с ребятами, которые и пришли сегодня разбираться.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В среду в селе Горонда, что в Закарпатской области в драке погиб местный житель, 19-летний молодой человек. Как уточнили Мukachevo.net правоохранители, сначала в 17:30 в дежурную часть поступило сообщение о драке в селе Горонда, что в Мукачевском районе.

    Малолетний преступник
    dp.npu.gov.ua
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    Чуть позже, через 10 минут к ним поступило уже второе сообщение от врачей, что в карете скорой помощи умер 19-летний парень, житель Горонда, который является участником вышеупомянутой драки.

    На месте работает следственно-оперативная группа которая устанавливает все обстоятельства и лица, причастные к преступлению.

    Решается правовая квалификация преступления.

    Предварительно, молодой человек получил сильную черепно-мозговую травму. То есть, парня ударили по голове.

    Местные жители рассказывают, что в селе была дискотека, на которой местный парень поссорился с ребятами, которые и пришли сегодня разбираться.

    В прошлом году сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела пяти человек на ферме в департаменте Эна на севере Франции, ими оказались члены одной семьи.

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