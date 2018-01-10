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    Полиция сообщила подробности взрыва авто на заправке в Сумской области

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    В результате взрыва газовоздушной смеси пострадал автомобиль и травмированы двое людей, работник газовой заправки и владелец транспортного средства, которые находились рядом.
    Автомобиль взорвался на АЗС в Сумской области
    пресс-служба полиции Сумской области в Facebook

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Взрыв автомобиля произошел на газовой заправке в городе Шостка Сумской области, пострадали два человека, сообщает пресс-служба полиции Сумской области в Facebook в среду.

    Ранее сообщалось, что в Шостке Сумской области на АГКНС "Форсаж" во время заправки взорвался автомобиль. В результате иномарка превратилась в груду металла.

    По данным полиции, взрыв произошел в среду утром во время заправки автомобиля Chery Amulet.

    пресс-служба полиции Сумской области в Facebook
    Автомобиль взорвался на АЗС в Сумской области

    "В результате взрыва газовоздушной смеси пострадал автомобиль и травмированы двое людей, работник газовой заправки и владелец транспортного средства, которые находились рядом. Принимаются необходимые меры по установлению причин и обстоятельств взрыва", — сообщает полиция.

    По данным полиции, пострадавшие — мужчины в возрасте 50 и 60 лет, которые в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку, решается вопрос об открытии уголовного дела.

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