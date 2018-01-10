КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Полицейские задержали в Балаклее Харьковской области молодого парня за осквернение могил, сообщила пресс-служба облуправления полиции в среду в Facebook.

Сообщается, что в полицию обратилась 65-летняя женщина. Она заявила о том, что неизвестные повредили могилы ее близких.

ГУНП Харьковской области в facebook В Харьковской области задержали парня, неоднократно осквернявшего могилы

"Злоумышленником оказался 19-летний ранее судимый местный житель. Во время следствия была установлена причастность молодого человека еще к двум аналогичным преступлениям", — говорится в сообщении. Украденное он сдал в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Заведено уголовное дело по статье "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что надписи оскорбительного антисемитского содержания появились на ряде зданий Одессы. Все они связаны с еврейской диаспорой.