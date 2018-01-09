Неудавшееся перемирие в Донбассе. За сутки ранены сразу трое военных

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что ополченцы шесть раз нарушили режим тишины в Донбассе за прошедшие сутки, в результате трое бойцов были ранены.

По данным силовиков, ополченцы шесть раз нарушали перемирие. "В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции силовиков в Facebook.

Сообщается, что стрельба велась на луганском направлении в районе Светлодарской дуги из крупнокалиберных пулеметов и 120-миллиметровых минометов, гранатометов.

Также нарушения, по данным ВСУ, зафиксированы на донецком направлении, где огонь велся из тяжелых минометов калибром 120 миллиметров рядом с Павлополем, а из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов — вблизи Талаковки. Около Новотроицкого применялось стрелковое оружие, включая снайперское, а также гранатометы.

"В этом районе наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия и гранатометов", — отмечается в сообщении пресс-центра.

Напомним, 7 января в районе проведения АТО впервые в новом году прошел без нарушений режима прекращения огня.