Не продержалось и суток. Военные заявили о нарушении перемирия в Донбассе

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Вечером в воскресенье, 8 января, режим прекращения огня в Донбассе был нарушен со стороны ополченцев. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба военной операции ВСУ в Донбассе в Facebook.

"Почти сутки продержалось рождественское перемирие", — говорится в сообщении. Отмечается, что перемирие было нарушено вечером в воскресенье.

"В частности, на Донецком направлении, противник из 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого", — указывают силовики, отмечая, что было выпущено "полтора десятка мин", а "украинские военные огонь не открывали". "На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано", — добавляется в сообщении.

Указано, что во время выполнения боевого задания на Луганском направлении ранения получил один военнослужащий ВСУ, его доставили в больницу.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.