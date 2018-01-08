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    Не продержалось и суток. Военные заявили о нарушении перемирия в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (419)

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    Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении ранения получил один военнослужащий ВСУ, его доставили в больницу.
    Украинские военнослужащие в Луганской области
    Associated Press Evgeniy Maloletka

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Вечером в воскресенье, 8 января, режим прекращения огня в Донбассе был нарушен со стороны ополченцев. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба военной операции ВСУ в Донбассе в Facebook.

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    "Почти сутки продержалось рождественское перемирие", — говорится в сообщении. Отмечается, что перемирие было нарушено вечером в воскресенье.

    "В частности, на Донецком направлении, противник из 82-мм минометов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого", — указывают силовики, отмечая, что было выпущено "полтора десятка мин", а "украинские военные огонь не открывали". "На других участках линии соприкосновения нарушений режима тишины не зафиксировано", — добавляется в сообщении.

    Указано, что во время выполнения боевого задания на Луганском направлении ранения получил один военнослужащий ВСУ, его доставили в больницу.

    Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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