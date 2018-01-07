Ни пострадавших, ни нападающих. Полиция не заметила конфликта в Запорожье

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В полиции Запорожья заявили, что заявлений от пострадавших в результате инцидента возле храма УПЦ МП правоохранители не получали, заявил глава облуправления Нацполиции Олег Золтоноша.

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"Около 15:30 гражданин Валентин Бурый сделал вызов на линию 102 о том, что в районе Малого рынка происходит драка. Наряд полиции по прибытию на место в течение 7 минут никого не обнаружил — ни пострадавших, ни нападающих", — написал Золотоноша в Facebook.

Золотоноша добавил, что полиция связалась с указанным гражданином Бурым, который сообщил в телефонном режиме, что избили его знакомого, фамилию которого он не называет.

"Полицейский сразу сообщил об этом собеседнику, после чего Бурый сообщил, что его знакомого спрятали, потому что он боится за свою жизнь, и придет в полицию только через два дня", — добавил представитель полиции.

Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст.383 УК — "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления". Отметим, санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Запорожье возле храма в районе Малого Рынка, неизвестные избили двух мужчин, которые принесли игрушку к зданию церкви. Один из избитых оказался бойцом АТО, сообщил позже волонтер Валентин Бурый. По его словам, на мужчин, которые принесли игрушки к храму, напали двое неизвестных в масках. Боец АТО оказался в больнице с подозрением на перелом руки, у его друга — синяк на лице, добавил Бурый.