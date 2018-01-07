В центре Одессы Grand Cherokee протаранил три автомобиля

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Авария с пострадавшими произошла в субботу около 22:30 на Тираспольской площади, сообщает издание "Думская".

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По информации патрульной полиции, водитель Jeep Grand Cherokee совершил наезд на припаркованные автомобили Mazda, Toyota, Reno Logan. От удара Toyota отбросило на столб. В результате аварии телесные повреждения получила пассажир Grand Cherokee — ее госпитализировали.

Думская.net В Одессе внедорожник на скорости влетел в 3 припаркованные авто

По словам свидетелей происшествия, водитель вел себя странно и кидался на тех, кто пытался фотографировать случившееся.

Думская.net В Одессе внедорожник на скорости влетел в 3 припаркованные авто

При этом в полиции отметили, что явных признаков алкогольного опьянения у виновника аварии ДТП нет.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали водителя микроавтобуса Ford Transit, который в субботу совершил смертельный наезд на женщину на Новообуховской трассе под Киевом.