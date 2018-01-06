На жителей села в Черниговской области напала волчица

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. На жителей села Коропского района Черниговской области напала волчица, сообщает Главное управление Госпотребсужбы области.

"После обращения пострадавших было сообщено в компетентные органы, которые в приняли все необходимые меры. Волчицу и контактирующих с ней собак и кота уничтожили. С трупа волчицы был отобран материал и направлен на исследование в Черниговскую региональную государственную ветеринарную лабораторию Госпотребслужбы", — сообщает служба.

Все пострадавшие получают квалифицированную помощь врачей, проводится дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой. Будут привиты собаки и кошки населенного пункта.

Ранее сообщалось, что в селе Загальная Корысть Новобугского района Николаевской области волк искусал четырех человек.