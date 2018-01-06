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    На жителей села в Черниговской области напала волчица

    (обновлено: )19110
    В Госпотребслужбе сообщили, что животное, напавшее на людей, убили. А пострадавшие получили квалифицированную помощь врачей.
    Волк
    RIA News Евгений Коктыш | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. На жителей села Коропского района Черниговской области напала волчица, сообщает Главное управление Госпотребсужбы области.

    "После обращения пострадавших было сообщено в компетентные органы, которые в приняли все необходимые меры. Волчицу и контактирующих с ней собак и кота уничтожили. С трупа волчицы был отобран материал и направлен на исследование в Черниговскую региональную государственную ветеринарную лабораторию Госпотребслужбы", — сообщает служба.

    Все пострадавшие получают квалифицированную помощь врачей, проводится дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой. Будут привиты собаки и кошки населенного пункта.

    Ранее сообщалось, что в селе Загальная Корысть Новобугского района Николаевской области волк искусал четырех человек.

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