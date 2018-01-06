Под Киевом на пешеходном переходе водитель Ford насмерть сбил женщину (18+)

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Под Киевом на Новообуховской трассе у Конча-Заспы водитель Ford Transit на пешеходном переходе насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП.

"От полученных многочисленных травм женщина-пешеход скончалась до приезда скорой помощи. На вид ей 40-45 лет. Погибшая переходила дорогу по регулируемому пешеходном переходу. От места удара до места, где лежало тело, порядка 100 метров. Возможно, автомобиль "протащил" женщину под колесами либо ее отбросило от удара. На месте работали скорая помощь, патрульная полиция и следственно-оперативная группа", — сообщает dtp.kiev.ua.

Позже стало известно, что оперативники нашли авто, которое насмерть сбило женщину на переходе. Водитель говорит, что оставил микроавтобус накануне, а когда вернулся — нашел разбитое авто.

"Кто-то угнал, сбил женщину, испугался и вернул на место", — сказал водитель.

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

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