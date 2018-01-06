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    Происшествия

    Boeing из Киева не смог совершить посадку в Одессе и вернулся обратно

    (обновлено: )228
    Отсутствие в Одесском аэропорту нормальной светосигнальной системы не позволило экипажу совершить посадку. В итоге самолет развернулся в сторону "Борисполя".
    Авиакомпания Международные авиалинии Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 янв — РАИ Новости Украина. Больше часа Boeing-737 авиакомпании МАУ (Международные авиалинии Украины) кружил над Одессой, не имея возможности приземлиться из-за густого тумана, сообщает "Думская". 

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    Самолет рейсом Борисполь — Одесса должен был приземлиться, чтобы впоследствии лететь в Тель-Авив.

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    Отмечается, что отсутствие в Одесском аэропорту нормальной светосигнальной системы не позволило экипажу совершить посадку. Командир воздушного судна сделал восемь безуспешных попыток установить контакт с полосой.

    В итоге самолет развернулся в сторону столицы, из-за чего прибытие около 200 пассажиров в Одессу, а затем в Израиль было задержано.

    Думская.net
    Boeing-737 МАУ не смог приземлиться в Одессе из-за густого тумана

    Между тем, как сообщает издание, самолет авиакомпании МАУ рейса AUI720 Стамбул — Одесса, также ранее ушедший в Борисполь, из-за тумана, развернулся обратно, постоял около 40 минут в зоне ожидания рядом с Одессой и в 00.50 6 января с первой попытки совершил посадку. Было принято решение направить этот борт в Израиль. 

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