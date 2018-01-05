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    Происшествия

    В Ужгороде пылает 16-этажка

    (обновлено: )16320
    По данным управления ГСЧС в Закарпатской области, предварительно, произошло возгорание на крыше дома. На месте работают пожарные. Информации о пострадавших или погибших нет.
    В Ужгороде горит многоэтажка
    Пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Ужгороде горит 16-этажный жилой дом. Сообщение о пожаре спасатели получили в 9:25 утра пятницы.

    Пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области
    В Ужгороде горит многоэтажка

    Как рассказали в управлении ГСЧС в Закарпатской области, предварительно, произошло возгорание на крыше дома.

    Больше подробностей пока не сообщается.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января в Каменском (Днепропетровская область) произошел пожар в многоэтажном жилом доме. На пятом этаже здания загорелась трехкомнатная квартира. По предварительной информации, в пластиковую обшивку балкона попала выпущенная петарда, вследствие чего началось задымление.

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