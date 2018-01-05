В Ужгороде пылает 16-этажка

Пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Ужгороде горит 16-этажный жилой дом. Сообщение о пожаре спасатели получили в 9:25 утра пятницы.

Пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области В Ужгороде горит многоэтажка

Как рассказали в управлении ГСЧС в Закарпатской области, предварительно, произошло возгорание на крыше дома.

Больше подробностей пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января в Каменском (Днепропетровская область) произошел пожар в многоэтажном жилом доме. На пятом этаже здания загорелась трехкомнатная квартира. По предварительной информации, в пластиковую обшивку балкона попала выпущенная петарда, вследствие чего началось задымление.