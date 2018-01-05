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    В Мелитополе во время ночных гонок Audi снес остановку

    (обновлено: )11510
    Водители двух автомобилей Audi решили устроить ночные гонки по центральной улице Мелитополя. Один из них на высокой скорости снес остановку транспорта.
    В Мелитополе Audi врезался в остановку транспорту
    Фото РИА Мелитополь

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Ночью 5 января в Мелитополе (Запорожская область) произошла авария: на высокой скорости автомобиль Audi снес остановку общественного транспорта.

    По информации РИА Мелитополь, происшествие произошло во время ночной гонки двух автомобилей Audi по центральной улице города — проспекту Богдана Хмельницкого.

    Водитель немецкого внедорожника не справился с управлением и врезался в металлическую остановку, которая от удара упала.

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    Напомним, 1 января в Киеве на улице Большая Васильковская произошло резонансное ДТП: внедорожник протаранил остановочный комплекс. Перед этим джип врезался в три авто и снес несколько деревьев.

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