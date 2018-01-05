В Мелитополе во время ночных гонок Audi снес остановку

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Ночью 5 января в Мелитополе (Запорожская область) произошла авария: на высокой скорости автомобиль Audi снес остановку общественного транспорта.

По информации РИА Мелитополь, происшествие произошло во время ночной гонки двух автомобилей Audi по центральной улице города — проспекту Богдана Хмельницкого.

Водитель немецкого внедорожника не справился с управлением и врезался в металлическую остановку, которая от удара упала.

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Напомним, 1 января в Киеве на улице Большая Васильковская произошло резонансное ДТП: внедорожник протаранил остановочный комплекс. Перед этим джип врезался в три авто и снес несколько деревьев.